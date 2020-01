Favourite Anthems van prachtig zingend Kampen Boys Choir

In 2002 werd het Kampen Boys Choir opgericht door dirigent Bouwe Dijkstra, Het koor werd opgezet naar het voorbeeld van Engelse kathedraalkoren. Sinds 2012 staat het onder leiding van Rintje te Wies, die in 2006 al het dirigeerstokje overnam bij het Roder Jongenskoor dat Dijkstra in 1985 oprichtte. Wie nu het koor uit Kampen hoort, kan zich in een Engelse kathedraal wanen. Dat komt niet alleen door het repertoire en de kwaliteit van het koor, maar ook door de akoestisch prachtige ruimte van de Bovenkerk. Niet echt Engels is het barokke Hinszorgel, maar organist Sander van den Houten slaagt er door zorgvuldig registreren wel in om een voor deze muziek geschikte klank te bereiken. Hoewel de titel suggereert dat er enkel Engelse muziek te horen is, wordt begonnen met drie ‘continentale’ werken. Allereerst een motet van Palestrina, gevolgd door een werk van Mendelssohn, een in Engeland geliefde componist. Exultate Deo van de vooral door Franse muziek beïnvloede Hendrik Andriessen lijkt een vreemde eend in de bijt, maar past wonderwel bij de rest van deze cd. Kortom een geslaagde presentatie van dit koor.

+ afwisselend repertoire

+ het koor klinkt echt ‘Engels’

+ goed begeleid door een organist die de muziek naar het instrument weet te vertalen