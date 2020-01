Tijdloze muziek van Karlsons

Het Lets Radiokoor en Sinfonietta Riga hebben zich samen gebogen over de religieuze koormuziek van Juris Karlsons (1948). De naam van deze componist is in het Westen minder bekend dan in zijn thuisland Letland. Het is tijd dat daar verandering in komt.

Het Lets Radiokoor en Sinfonietta Riga, die regelmatig met elkaar samenwerken, hebben wel een wereldwijde reputatie opgebouwd. Het koor valt in positieve zin op door originele repertoirekeuzes, puntgave samensmelting van zangstemmen en een breed palet aan vocale mogelijkheden.

Hedendaagse componisten beschouwen het Lets radiokoor als een klanklaboratorium waarmee ze nieuwe stukken uitproberen. Het koor is niet gespecialiseerd in stromingen of periodes, het repertoire loopt uiteen van Renaissancemuziek tot hedendaagse experimentele muziek.

Juris Karlsons kent het koor goed en veel van zijn vocale werken schreef hij met de specifieke klankmogelijkheden van de huidige koorleden in zijn achterhoofd. Hij schreef in het verleden onder meer balletmuziek, symfonieën, piano- en kamermuziek en composities voor koor plus diverse begeleidingsinstrumenten. Dit nieuwste album is gevuld met religieuze vocale muziek.

percussie

Karlsons werk is niet eenvoudig in te delen. Het ene moment klinkt de muziek romantisch en harmonieus, meteen daarna contrasteren stemmen weer en schuurt de begeleiding. Opvallend is het gebruik van nadrukkelijke percussie. Tijdens zijn diensttijd in het Sovjetleger was Karlsons slagwerker in het legerorkest en die ervaringen heeft hij in zijn composities verwerkt.

Gevraagd naar zijn inspiratiebronnen antwoordde Karlsons: ‘Alleen in Amerikaanse films zie je componisten in gedachten verzonken langs de vloedlijn wandelen, terwijl de symfonieën spontaan opborrelen in hun hoofd. In werkelijkheid betekent het schrijven van muziek hard werken en weten wat je over wilt brengen.’ Karlsons’ boodschap is nadrukkelijk religieus. Hij schreef behalve de muziek ook de gezongen teksten en baseerde zich daarbij op Bijbelse en kerkelijke bronnen.

‘Adoratio’ (2010) duurt dertig minuten en bestaat uit meerdere delen. Het stuk is een gebed dat teruggrijpt naar psalm 22 en 2 Kronieken. Karlsons is van mening dat muziek mensen in staat stelt om hun ziel te openen voor God: ‘Waar taal tekort schiet, komt muziek te hulp.’ Zijn teksten en muziek sluiten goed op elkaar aan. Angst en vertwijfeling klinken door in dissonanten, geloof en hoop krijgen gestalte in harmonische, melodieuze passages.

Of de stemmen begeleid worden door een orgel, door een orkest of wanneer het koor a capella zingt, de vocalisten laten zich door niets of niemand wegdrukken. Het kan daardoor geen luisteraar ontgaan dat Karlsons iets te vertellen heeft. Een van de hoogtepunten op dit album is ‘Le lacrime dell’anima’ (2013), een compositie voor piano en koor. De piano jubelt en het koor sprankelt. De gezongen tekst luidt: ‘Tranen van de ziel verdwijnen in de flonkerende sterrenpracht. Bevindt God zich op de plaats in het heelal waarnaar ik kijk?’

De tijdloze, religieuze muziek van Karlsons schakelt moeiteloos over van Middeleeuws-klinkende koorzang naar hedendaagse mystieke soundscapes. Karlsons staat in dezelfde Baltische traditie als Arvo Pärt en Pēteris Vasks. Het Lets Radiokoor en Sinfonietta Riga onder leiding van Sigvards Klava voelen Karslons bedoelingen perfect aan en ze lijken daarmee de ideale vertolkers van zijn muziek te zijn. De geluidsopname is ook geslaagd zodat dit album in meerdere opzichten een aanrader is.

+ tekst en muziek passen goed bij elkaar

+ modern en traditioneel tegelijk

+ rijke koorzang