Muziekrecensie: Tweesprong

Natuurlijk, de Belgische formatie Clouseau zal altijd achtervolgd worden door grote hits als de nummers ‘Daar Gaat Ze’, ‘Domino’, ‘Anne’ en ‘Passie’, die ze sinds 1989 maakten. Maar de broers Koen en Kris Wauters hebben zoveel meer in huis. Kris is de pianist, Koen de man die vroeger scheepsladingen fans liet zwijmelen, maar nu zijn levenservaring combineert met nog steeds een jonge, kwetsbaar ogende zang, die van de meest serieuze, weemoedige tekst nog een mediterraan zonovergoten mooi liedje maakt. Dit album, hun dertiende Nederlandstalige, is prachtig. De plaat heeft diepgang, maar is ook goed mee te neuriën in de auto, op weg van werk naar warmte. Bovendien gaan de jongens op tournee. Van maart tot en met mei zijn ze regelmatig in Nederland te zien. Kris schreef de meeste de songs op Tweesprong en een van Koens teksten werd op muziek gezet door Frank Boeijen; ook Jan Leyers, schrijver, televisiemaker, schreef mee. Van de veertien songs vallen er enkele op: ‘Wereld die nooit vergaat’, ‘Nu ik zou voor mij zie staan’, ‘Zuurstof’ en het titelnummer. Ellende en tijd krijgen geen vat op de firma Wauters.

+ opmerkelijk serieuze teksten

+ de manier van zingen stemt toch vrolijk

Video

Clouseau, Heel mijn hart