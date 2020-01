Julia Hülsmann speelt al 17 jaar met hetzelfde trio, maar ze slaagt er toch in om op ieder album een fris geluid te laten horen. Voor Not Far From Here breidde de Duitse pianist haar trio uit tot een kwartet door de Duitse saxofonist Uli Kempendorff als gastsolist uit te nodigen. Kempendorffs vrije spel werkt enthousiasmerend op de verstild spelende groep, die gretig ingaat op de van levenslust getuigende solo’s van de saxofonist. Maar er is ook ruimte voor ballads en voor filmmuziekachtige geluidscollages. De leden van dit kwartet schreven de meeste muziek zelf, maar er staan ook twee uitvoeringen van ‘This Is Not America’ op deze cd, een gezamenlijke compositie van David Bowie en Pat Metheney. De uitvoeringen verschillen zo van elkaar dat ze nauwelijks als hetzelfde stuk zijn te herkennen. De eerste wordt door het hele kwartet gespeeld, de andere, het slotstuk van dit album is een solo-bijdrage van bandleider Hülsmann. Hoewel Uli Kempendorff op dit album af en toe flink uitpakt, staat zijn spel in dienst van het geheel. Not Far From Here is daarmee een geslaagde nieuwe stap geworden in het toch al rijke oeuvre van dit Duitse jazzgezelschap.