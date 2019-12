Muziekrecensie: Doorleefd spel van Maya Fridman op REIÐ

Curieus genoeg heet een van de tracks ook nog ‘Hell 1’. Maar anders dan je zou vrezen, blijkt het hier lieflijke, melodieuze muziek van Giovanni Sollima, gespeeld met het innigste vibrato dat je je maar kunt wensen. Niet minder aangrijpend is het drieluik ‘Reið - Hagall - Bjarkan’ (voor cello en elektronica) van de Canadees-IJslandse componiste Fjóla Evans. Hagall betekent ‘onderbreking’, Bjarkan is ‘wedergeboorte’. De cello klimt grommend en grauwend uit de diepste diepten, stijgt op naar een zwevende, half zuchtende zang van geesten, elfen, engelen wellicht – dat hangt van je referentiekader af − om te eindigen in de etherische tonen van een harmonium.

Wat zang betreft: ook die neemt Maya Fridman voor haar rekening, gezegend als ze is met een mooi, warm timbre dat ze expressief benut. Zong ze op vorige albums al in ‘La Voce’ van Louis Andriessen en de cyclus ‘Canti d’Inizio e Fine’ van Maxim Shalygin, op REIÐ horen we haar in ‘Heroin’. Met lyrics van Lou Reed, maar in een vervreemdende zetting van David Lang: een trage, half gefluisterde legato zangpartij, omspeeld door de cello.

Centraal op de tracklist, ook letterlijk, staat ‘Wake Up … And Die’ van John Tavener, waarbij Fridman zich laat omringen door zes collega-cellisten. Ontwaken en sterven vormden volgens Tavener elkaars spiegelbeelden: wie spiritueel ontwaakt, is gestorven ten aanzien van alles wat niet van God komt.

Zeker, muziek en betekenisgeving grijpen hoog. Maar de uitvoeringen op REIÐ zijn die strekking waardig. Dankzij de hoogwaardige, uitgekiende geluidstechniek − speerpunt van het Utrechtse label TRPTK − en vooral dankzij authenticiteit van een intens doorleefde interpretatie.

+ fascinerend repertoire

+ doorleefd spel

+ hoge geluidskwaliteit