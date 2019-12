De nieuwste cd van Joe Henry heeft inhoud en is verdiepend

De videoclip van ‘In Time For Tomorrow’ is in zwart wit en begint met gevouwen handen. Die openen zich, dan zie je een voor een de attributen van de artiest. Hoed, gitaar, stoel en tenslotte de man zelf, bloedserieus tokkelend en zingend. De sobere, serieuze aanpak is niet voor niets.

Een jaar geleden werd kanker vastgesteld bij Joe Henry. Henry timmert al bijna dertig jaar aan de weg, maar stelde zich als muzikant en producer vaak in dienst van anderen. Daardoor bleef het rijtje interessante soloplaten dat hij maakte, veelal onderbelicht. Dit album kan dat veranderen. Zeker voor christelijke luisteraars is de nieuwe plaat van Joe Henry, The Gospel According To Water, de moeite waard.

De dertien songs nemen je mee op een geestelijk pad van ziekte, aanvaardingen verlossing door liefde. Zelf betitelt Henry de liederencyclus als een ode aan zijn vrouw, een nog steeds geliefde. Hij krijgt hulp: Levon Henry op saxofoon en klarinet, David Piltch op bass, Patrick Warren op piano en John Smith op akoestisch gitaar. Mooi zijn de titelsong, ‘Famine Walk’, ‘Gates Of Prayer Cemetery’ en ‘Book Of Common Prayer’.

+ inhoud en diepte

+ verhalend

The Gospel According To Water Joe Henry. V2 Records