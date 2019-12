Boudewijn de Groot als Fries

‘Boudewijn de Groot Yn It Frysk!’ als project zat in het hoofd van Cees de Wolff, Fries zakenman uit Aldskoat (Oudeschoot). Sinds zijn puberteit was hij al gek van de muziek van Boudewijn de Groot en de teksten van Lennaert Nijgh. Het zou wat zijn als twee handenvol liedjes van het meesterduo vertaald zouden worden yn it Frysk en uitgevoerd door de beste artiesten uit die provinsje. Behalve als hommage aan Boudewijn de Groot (die ook al in het Spaans, Engels en op YouTube door een verdwaalde Pool in diens landstaal is bezongen) is het project zeker ook een eresaluut aan de levende streektaal, die de laatste decennia enorm in opkomst is dankzij de kruisbestuiving met regionale omroepen, kleine huisstudio’s en de gratis verspreiding via internet en sociale media.

In november was het zover. Omrop Fryslän besteedde er op radio en tv een hele middag aan, met de 75-jarige zanger, componist en inmiddels ook gelouterd tekstschrijver als eregast. Friesland kreeg op haar beurt te maken met een typisch Boudewijn de Groot-proces. De sluis van en naar de openbaarheid is zijn vrouw Anja Bak. De meeste verzoeken aan haar en hem maken wat tijd en kwaliteit betreft geen kans. Maar als kwaliteit en bevlogenheid samengaan, is ook Boudewijn de Groot te overtuigen.

De onberispelijke nestor werd steeds enthousiaster over het Friese project, zei hij bij Omrop Fryslân. ‘De Friezen zijn een volk, geen stelletje provincialen. Het Fries is een taal die in niets lijkt op het Nederlands. Wel melodieus, maar geen muzikale taal en moeilijk zingbaar, met die harde medeklinkers. Bij “Fersopen protter” als Friese vertaling van ‘Verdronken vlinder’ moest ik wel even slikken. Een woord als “verzopen” kun je echt niet zingen. Het klink veel lelijker en harder.’

Er was een reden voor. Het Fries kent geen eigen woord voor vlinder, dus werd het een spreeuw. En gaandeweg kreeg De Groot meer waardering voor het Friese taaleigen en de manier waarop zijn oeuvre werd behandeld, vooral ‘Moarntiid’ van zangeres Grytz. ‘De vertaling van ‘Avond’ is schitterend. Het wordt ook gezongen door een meisje, in plaats van een jongen. ‘In het begin leek het mij te onderdanig, niet goed in dit #MeToo-tijdperk. Maar zo lag het niet. “Ik beloof” in plaats van “Ik geloof” is een rake vondst, want hiermee is de invalshoek anders gemaakt. Op deze manier ga je een relatie in. Niet van we zien wel, nee, ik beloof je trouw, klaar.”

De website boudewijndegroot.frl pakte het verloop van zijn stemming goed op. ‘Ik ben benieuwd naar wat er nog gaat komen’, klonk het na een eerste beluistering. ‘Ik beschouw dit Friese project als een eerbetoon waar ik bijzonder trots op ben. Ik vind dit echt mooie uitvoeringen van mijn vroegere repertoire’, klonk het bij het gereedkomen van de cd, waar op de hoes de Friese vlag, geelgroen helmgras en een onbewolkte hemel samengaan. Het geeft ook weer hoe Boudewijn de Groot tegenover zijn oude hitsuccessen staat. Hij is er trots op, anderen moeten ze vooral blijven zingen, maar hijzelf zal het niet meer doen.

Op de cd staan tien nummers, gedaan door vijf Friese artiesten. ‘Naast jou’ werd ‘Njonken dy’, door Sipke de Boer. ‘Ûnder ûs’ (‘Onder ons’) van Jan Nota volgt het sociale beeld en de sleur van het leven op het Friese platteland. Ook de ‘Berneballade’ van Adri de Boer pakt de mystiek van de song ‘Kinderballade’ uit 1976 feilloos op. Heel mooi gedaan is ook zijn ‘De fûnling fan It Amelân’, de hertaling van ‘De vondeling van Ameland’. Het past helemaal omdat het over een Fries eiland gaat en je de zee hoort ruisen achter het duinlandschap, terwijl onweer en psychische verwarring altijd op de loer liggen. Alleen dat erin gemonteerde geluid van zeemeeuwen had buitenwegen kunnen blijven. ■

Boudewijn de Groot Yn It Frysk!

Grytsje Melchers, Adri de Boer, Jan Nota e.a. boudewijndegroot.frl

+ goede vertalingen

+ mooie uitvoeringen