Gerben Mourik laat Deense orgels stralen

Al diverse keren heeft Gerben Mourik zich laten kennen als pleitbezorger voor zogenaamde neo-barokorgels. Het gaat om instrumenten gebouwd in de periode van ca. 1940 tot 1975. Ze hebben bij veel orgelliefhebbers geen goede naam: veel van deze instrumenten hebben een nogal scherpe, dunne klank. Toch zijn in deze periode ook goede, volklinkende instrumenten gebouwd, al hebben die ook hoge registers. De twee orgels op deze cd-set zijn daar prachtige voorbeelden van.

De twee orgels, uit Jaegersborg (1944) en Stege (1966) zijn beide gebouwd door Poul-Gerhard Andersen. Het eerste in de tijd dat hij werkzaam was voor Marcussen, het tweede onder eigen naam. Hoewel de twee orgels op papier veel op elkaar lijken, klinken ze toch verschillend. Het orgel van Stege klinkt wat milder. Opvallend is de opstelling van de werken van dit orgel. Een van de drie manualen is ondergebracht in een kas die haaks op de andere staat, en een stuk naar achteren is geplaatst. Dat levert in de kerk, en op deze cd, een aardig effect op, waarbij de klank veel indirecter klinkt dan de rest. Een positief punt bij beide kerken is de uitstekende akoestiek (in Stege nog iets beter dan in Jaegersborg).

Gerben Mourik presenteert beide orgels in een afwisselend programma van improvisaties op advents- en kerstliederen. Hij doet dat in een keur van stijlen, van renaissancemuziek (onder meer in een demonstratie van tongwerken), via barok- en negentiende-eeuwse muziek naar een meer hedendaagse stijl. Het is niet alleen knap van Mourik dat hij al deze stijlen beheerst, maar ook dat hij die overtuigend op deze orgels weet neer te zetten. Natuurlijk wordt een Anderson-orgel geen Cavaillé-Coll wanneer je in een laat-romantische stijl improviseert, maar Mourik weet dit toch goed naar deze orgels te vertalen.

Mourik is een befaamd improvisator en het is een genot naar hem te luisteren. Maar soms is hij wat grillig en wordt het wat vermoeiend om door te luisteren. Het beste kun je zo nu en dan enkele van de wat langere improvisaties beluisteren.

Hadden alle neobarokorgels maar deze kwaliteit...

+ mooie, afwisselende improvisaties

+ veelzijdige stijlen, goed vertaald naar de instrumenten

+ prachtige orgels

- soms wat gritllige improvisaties

Gerben Mourik. Organ Improvisations At the organs in Jaegersborg & Stege. Denmark. 2cd. HCD