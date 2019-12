For You Baby: een frisse aanpak van klassieke songs

Twaalf songs en drie kwartier genieten, dat is de plaat For You Baby van Barry Hay & JB Meijers. Het gaat om covers van bekende en niet zo bekende liedjes. Hay is de zanger van de Haagse rockband Golden Earring, die een jaar of 55 bestaat. Hij ging al eerder op het coverpad, zoals in Love Sweat uit 1995 met de Golden Earring zelf en een The Big Band Theory uit 2008. Dit is een veel beter album, om drie redenen. Ten eerste voegen de arrangementen van de covers echt wat toe aan het origineel.