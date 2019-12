Een dag op pad met de sterren van de Engelse kerkmuziek

In de auto zitten ze over hun telefoons gebogen. Maar gaan de rode toga's aan, dan zingen ze loepzuiver de Kerst tegemoet.

14:45 u. verzamelen in Groningen

Weggedoken in hun jassen staan de koorleden op elkaar te wachten op een industrieterrein in Groningen. Verschillende jongens worden door een ouder gebracht, één met nog natte haren van het zwembad. Het Roder Jongenskoor, dat sinds 1985 bestaat, repeteert sinds kort niet meer in Nieuw Roden. Dirigent Rintje te Wies (61) heeft de repetitieruimte verhuisd naar Groningen in de hoop meer koorleden te trekken. De reisafstand was voor sommige potentiële leden een belemmering. Voor concerten is een lange afstand geen probleem. Vanavond zingt het koor zijn eerste kerstconcert van 2019: Nine Lessons and Carols in de concertzaal Ede.

15:00 u. gamen op de achterbank

Een paar auto's en twee busjes vervoeren de 26 koorleden en hun spullen: hun toga's, de houten katheders waarop de bladmuziek ligt en kaarsen voor op het podium. In een van de twee busjes zit koorlid en voorzitter van de Stichting Roder Jongenskoor Chris Beuker (47) achter het stuur. In tegenstelling tot veel andere koorleden is hij op latere leeftijd gaan zingen bij het koor. ‘Mijn vrouw zei in onze verkeringstijd al dat wanneer we een zoon zouden krijgen, hij op het Roder Jongenskoor zou gaan.’ En zo geschiedde. Zoon Mark (9) zingt nu vier jaar en zijn vader anderhalf jaar. Het Roder Jongenskoor kan naast jonge jongens ook altijd alten, tenoren en bassen gebruiken. Toen Chris Beuker door de dirigent bij het koor werd gevraagd, was hij snel om. Hoewel hij niet ermee opgevoed is, spreekt de Engelse koortraditie hem aan. Zijn collega's bij de rechtbank vinden het erg vermakelijk: nu loopt rechter Beuker ook in zijn vrije tijd in een toga.

Op de achterste bank in het busje zitten drie koorleden jonger dan tien. Het gebruikelijke, plagerige duw- en trekwerk vindt plaats, maar het grootste gedeelte van de rit zitten ze met hun koppies gebogen over een telefoon. Op de vraag welk spelletje ze spelen, klinkt het driestemmig: Minecraft.Vanaf de middelste bank vertelt koorlid Olivier Kemler (16) dat hij nooit uit zichzelf zegt dat hij op een koor zit. Zijn hobby roept nu eenmaal vragen en oordelen op. Standaard opmerkingen als 'Haha, jij zingt in een júrk' vindt hij maar vermoeiend. 'Mensen kennen de traditie niet', zegt Olivier. 'Ze weten niet dat wij een toga dragen en dat we daarmee de traditie van de Anglicaanse kerk volgen.''Klasgenoten van de jongens ontdekken pas dat deze hobby echt iets voorstelt, wanneer iemand vrij krijgt van school omdat hij 's avonds in het Concertgebouw staat’, vertelt Ina Mulder, zakelijk leider van het koor, vanuit de bijrijdersstoel.

De Engelse kerktraditie waaruit hun muziek komt, heeft voor de koorleden meer culturele waarde dan religieuze betekenis. 'De drie broertjes Oldenhuis zijn kerkelijk toch?', vraagt Chris zich af vanachter het stuur. 'Voor de meesten van ons gaat het niet om wát wij zingen. Helemaal als achtjarige ben je daar niet mee bezig', vertelt Wilko Koekoek (19) naast Olivier. 'Wij zijn gefocust op onze uitspraak, of we goed zingen en de timing.' De kwaliteit van het koor maakt het voor de jongens interessant. Elk koorlid krijgt een gedegen opleiding met ademhalingsoefeningen, noten lezen, solfège (zangoefeningen) en natuurlijk zuiver zingen. Heb je de trainingen van de dirigent goed doorlopen, dan word je echt koorlid. Ongeveer de helft valt vroegtijdig af, vrijwillig of niet. Ben je eenmaal koorlid, dan blijven de meesten dat ook. 'De band die je hier hebt met elkaar, is hechter dan bij een voetbalteam', vertelt Olivier die ook met voetbal ervaring heeft. 'En', vult Chris aan, 'op voetbal zit Mark met alleen negenjarigen. Het verschil in leeftijden maakt het extra leuk.'

16:30 u. in de file

'Dit was natuurlijk te verwachten', zegt koormoeder Marieke Vormer terwijl ze uit het autoraampje kijkt naar de stilstaande auto's. Wilko luistert met oordopjes in een zangles terug. Naast het vwo zit hij in een talentenklas van het conservatorium Groningen. 'Ik wil horen hoe ik anders zing na een aanwijzing.' Olivier eet nog een broodje en Marieke appt driftig met de koorleden in andere auto's hoever zij staan met de rit. 'Gelukkig hebben wij niks in de deze bus voor de opbouw van het podium.'

17:30 u. de generale repetitie

Op sokken staat Bram op het podium. De andere koorleden hebben de verplichte zwarte schoenen al aan. Soms nette leren schoenen, soms Nike sneakers. Door de file onderweg is er nog een klein uur om te repeteren en gedurende het eerste kwartier schieten nog gauw jongens uit andere auto's het podium op met hun zwarte mappen. De stembanden worden opgewarmd en de zaal vult zich met abstracte klanken. 'Noe, noe, noe. My, my, my.' De armen worden rond gezwaaid en kaken gemasseerd. 'We beginnen met de Sussex Carol', roept Rintje te Wies naar de organist. Even later wordt Olivier naar voren gehaald om zijn solo te oefenen. 'Als achtjarige moet je lief glimlachen en zing je een paar stukjes mee', vertelde hij al in de auto. 'Dan kun je later als je ouder bent wel je ‘shine’-moment pakken.'

Ondertussen zet koormoeder Marieke Vormer in de kleedruimte een buffet klaar: kaas, worst en druiven in plastic bakjes, soeppoeder in kommetjes met de lepel er al in, twee gevulde waterkokers ernaast. Een kerststol en pakken frisdrank. Marieke houdt in de gaten of de jongens netjes het podium op gaan. Voelt iemand zich niet lekker tijdens het concert, dan zit zij in de buurt om de jongen op te vangen.

18:45 u. kraagjes en knoopjes

'Pap, wil je zo mijn veters strikken?' Mark stuift zijn vader voorbij. Die haalt zijn schouders op en glimlacht: 'Of we nu op het voetbalveld staan of hier, het is altijd hetzelfde verhaal.' Ondertussen zingt Jamie Vormer (8) vol overtuiging ‘Feliz Navidad’ terwijl hij zijn toga op de bank gooit. 'Dit zingen we vanavond niet hoor', zegt hij. 'Deze ken ik van school.'

De negenjarige Cosmo zit met een koptelefoon op. Een kopje Cup-a-soup in de ene hand, een telefoon met een YouTube-video van een rapper in zijn andere hand.Koormoeder Marieke manoeuvreert langs uitgestoken benen, rondslingerende tassen en schoenen. Met een haarborstel in haar hand spoort ze de jongens aan hun toga’s aan te trekken. De jongens die de zangtest hebben afgelegd, dragen over hun rode toga een superplie, een lang wit gewaad. Terwijl de koorleden elkaar helpen met de kragen en de knoopjes, wachten drie jongens af wie van hen de openingssolo mag zingen. Bram, Julian en Tristan (13) maken kans. Net als in Engeland hoort de solist dat pas op het laatste moment. Dat is om zenuwen te voorkomen, maar ook om de jongens tot op het laatste moment hun uiterste best te laten doen. Wel of geen solo, blijkt een geval van 'al het nadeel heeft zijn voordeel' te zijn. 'Je mag als solist wel de eerste noot van het concert maken', zegt Julian. 'Maar als ik het niet word, dan ben ik wel blij dat het niet mis kan gaan.'

19:30 u. ruisende toga’s en een magische hymne

Bram heeft zojuist een tikje op zijn schouder gekregen van de dirigent: 'Jij gaat de openingssolo zingen.' Twee minuten later vormt het hele koor een lange rij in de hal achter de concertzaal. Met de zwarte mappen tegen hun borst geklemd staren ze door de glazen wand naar het podium. Het gangpad is niet lang genoeg om zingend op te komen, dus alleen het geruis van de toga's is te horen wanneer het koor achter Bram aan naar het podium loopt en iedereen zijn plaats inneemt. De kaarsen branden. Jamie komt nét boven de houten katheder uit.

De zaal is stil en dan zet Bram in. 'Once in royal David's city, stood a lowly cattle shed'.

Het Festival of Nine Lessons and Carols is een concert én samenzangavond uit de anglicaanse traditie. Kerstliederen worden afgewisseld met negen bijbelgedeelten over de zondeval, de belofte van de komende Messias en de geboorte van Jezus. Deze bijbelgedeelten staan vast, de liederen niet – behalve de openingssolo en het laatste kerstlied. Na de derde lezing klinkt Rachmaninovs ‘Bogoroditse devo’. Een lied dat een koorlid voorstelde en waarmee de dirigent instemde. Chris, Olivier en Wilko hebben hiernaar uitgekeken. De hymne is technisch voor hen wat simpeler, maar magisch door de jongensstemmen die aangevuld worden door de alten, tenoren en bassen. Wanneer Jamie halverwege de avond een tikje vermoeid zijn armen over elkaar doet, trekken zijn buurmannen zonder te kijken even aan zijn ellebogen: armen naar beneden. Jamie luistert meteen.

20:45 u. na het concert

Na de laatste lezing en ‘Oh come, all ye faithul’, waarbij alle bezoekers staan, loopt het Roder Jongenskoor weer naar achteren. 'Het was zo warm door die lámpen!', klinkt het in de kleedruimte. Bekers en flesjes water worden snel achterover gegooid. Te Wies spreekt zijn koor toe: 'Het ging goed, maar er is ruimte voor verbetering.' Dat is er áltijd, vertellen de koorleden later. 'Maar 'goed' is vandaag een prestatie', vult Te Wies aan. Want de Edesche Concertzaal mist de akoestiek van een grote kerk. Je moet hier harder werken, vertelt koorlid Jonathan de Groot. 'Een grote kerk is meer vergevingsgezind. Een foutje gaat op in het geheel en de muziek blijft langer hangen.' De koorleden zijn moe van de warmte en de inspanning, maar de sfeer is er niet minder om. Bram probeert onder luide aanmoediging zo veel mogelijk druiven in zijn mond te stoppen. Mark krijgt een paar stompen in zijn buik van Olivier en wordt vervolgens op de grond gelegd. Thuis heeft hij twee zusjes. Door het koor heeft hij er ruim twintig grote broers bij gekregen.

21:30 u. langs de McDonald's

De toga's zitten weer in de kist. De auto's zijn ingepakt. In het busje vindt de nabeschouwing plaats. Dit ging goed, dat moet beter. Ondertussen gaat er een bus met chips rond. Een van de auto’s wijkt nog uit naar een McDonald's. In het voorjaar zijn een burger en friet vaste prik, tijdens de reeks concerten van de Matthäus Passion. 'Dan dopen we de McDonald's om tot de Mactheus’, zegt Olivier grijzend. Maar nu zijn de koorleden moe. En de reis duurt nog lang. De meesten willen naar huis. Op weg naar kerstavond in de Groningse Der Aa-Kerk.