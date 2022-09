Het nieuwe studioalbum van soulzanger John Legend – zijn negende alweer - is een dubbelaar met 24 songs en heet LEGEND. Toegegeven: niet alles valt in de categorie legendarisch. Bij een heel aantal tracks rappen en zingen vrienden mee – van Rick Ross, JID tot Ledisi. Met name de raps komen wat geforceerd over; net iets te stoer voor het zoete r&b-repertoire waar John patent op heeft. Of had, want de 43-jarige hitzanger lijkt het knuffelbare pianoballad-imago wat van zich af te willen schudden. Op veel songs ligt het tempo hoger dan voorheen en is het arrangement beduidend drukker en moderner dankzij drumsamples, autotune en andere digitale fratsen. Het doet enigszins afbreuk aan die

warme, laidback-sfeer die zi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .