Ellipse is het debuutalbum van het Belinfante Quartet. Het in 2016 opgerichte strijkkwartet profileert zich daarmee op het vlak van gematigd moderne, vernieuwende muziek. Niet heel vreemd voor een ensemble van jonge musici. Klassieke muziek is immers al ontelbaar vele malen uitgevoerd. Als je je dan wilt onderscheiden, is de keuze voor twintigste-eeuwse muziek verklaarbaar. Het betekent wel meteen een keuze voor de echte liefhebber. Maar daar zijn er gelukkig ook heel wat van, getuige de toonaangevende podia waarvoor ze worden uitgenodigd. Het niveau van de strijkers is kwalitatief en muzikaal dan ook zeer hoog. Daarbij spat het enthousiasme van hun spel af. Werken van Benjamin Britten nemen meer dan de helft van de speeltijd in..

