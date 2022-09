‘Get Thee Behind Me Satan’ was een liedje, een niet zo bekend nummer in het songbook van componist Irving Berlin. Het werd in 1935 geschreven voor een speelfilm, maar uiteindelijk heen en weer geschoven tussen twee komedies: Follow the Fleet en Top Hat, waarin Fred Astaire danst en Ginger Rogers acteerde en zong. De tekst zelf komt uiteraard uit Matteüs 16:23: ‘Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter Mij, Satan! Je zou Me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’’

De song wordt op dit album live gezongen door de fameuze jazzzangeres Ella Fitzgerald. Ze doet dat in de al even fameuze Hollywood Bowl, in augustus 1958. Het concert maakt deel uit van een American Songbook-album dat Verve uitbracht in de jaren vijftig en zestig. Deze opname hoorde decennia lang bij een private collectie van een liefhebber. Vijftien songs, mooi gedaan. Met als hoogtepunten ‘Cheek to Cheek’, ‘Suppertime’ (ja, u leest het goed!) en speciaal voor Poetin als hij nachtmerries krijgt, ‘Russian Lullaby’.

+ goed om terug te horen

+ o nee, het is nog nooit uitgebracht …

Ella at the

Hollywood Bowl: The Irving Berlin Songbook

Ella Fitzgerald. Verve Records / Universal Music

