Tien nummers en drie kwartier lang neemt Christine McVie ons mee langs songs die haar en Fleetwood Mac, de band waarvan ze deel uitmaakt, kenmerken. De nummers komen ook van haar soloalbums, zoals In The Meantime (2004) en Christine McVie (1984). Twee songs zijn nieuw, ‘Slowdown’ was bedoeld voor een film over wielrennen. Mooi is de titelsong, nu niet alleen met piano, maar met orkest. Je zou bijna vergeten dat Christine Anne Perfect op 12 juli 2023 tachtig jaar wordt.

Haar afkomst is intrigerend Brits. Ze komt uit Bouth, een klein dorpje in het Lake District. Haar vader was een professor en violist en haar moeder Beatrice was een paragnost en natuurgenezeres. Haar grootvader bespeelde het orgel in Westminster Abbey. Piano en gitaar werden haar instrumenten. Ze begon als zangeres bij de band Chicken Chack, in 1968 bekend met een waanzinnig interessante uitvoering van de klassieker ‘I’d Rather Go Blind’. Ze trouwde met John McVie. Gezamenlijk kwamen ze terecht in Fleetwood Mac, met dat andere echtpaar, Mick Fleetwood en Stevie Nicks. Christine McVie stapte uit in 1990, leefde teruggetrokken, maar deed vanaf 2014 opeens weer mee na het opruimen van psychisch leed en vliegangst. Zo krijg je een flashback ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .