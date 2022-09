We The Kingdom: ongecompliceerd en verfrissend gevarieerd

Echte rock-’n-roll - fris, energiek en niet te glad geproduceerd - is een genot om naar te luisteren, maar is wel steeds dunner gezaaid. Zeker binnen de gospelmuziek, waarbij de nadruk zo vaak ligt op ‘veilig voor de hele familie’, is het een verademing als een band door zo’n mal heen weet te glippen en erin slaagt met een ongepolijst, spontaan en energiek geluid een groot publiek te bereiken. Dat is precies wat de familieformatie (o ironie) We The Kingdom lukte met hun debuutalbum Holy Water uit 2020.

Nu is de formatie rond de muzikale familie Cash terug met een titelloos tweede album. Met hun onversneden ‘southern rock’ en talent voor songwriting weet de band aanstekelijke muziek te maken, die het gevoel geeft van een liveoptreden.

Het album trapt af met het nummer ‘Left It In The Water’, dat een intro heeft dat doet denken aan The Who en een dampende bluesy rocksound dat zo van The Rolling Stones zou kunnen zijn. Afgemaakt met een aanstekelijk meezing-gospelachtig refrein dat zich direct in je hoofd nestelt.

In ‘Mine’ gaat het tempo iets omlaag, maar het nummer klinkt heerlijk groovy met een hammondorgel als basis.

Het derde soul-achtige nummer ‘Jesus does’ drijft vooral op de heerlijke samenzang van vader Ed en docht..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .