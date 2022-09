Vlinders van nu verdrinken niet meer

Het op groot formaat uitgegeven boek is een plaatje. De tekeningen van Mark Janssen doseren precies het goede midden tussen nostalgie, heden en kleine ongerijmdheden die uitnodigen tot een tweede blik.

De cd die er bij de eerste drieduizend exemplaren bij zat, is inmiddels uitverkocht. Maar via een QR-code kun je bij de playlist op Spotify. Muziek en tekst horen bij elkaar, want in feite staan in Soms als ik een vlinder zie de twaalf liedteksten die Boudewijn de Groot schreef. De teksten, heel wijs en ontzettend grappig, zijn natuurlijk niet alleen voor kinderen. Ze kijken soms met pretoogjes terug naar een verleden dat grijzer was dan de coiffure van de 78-jarige, bevrijde zanger nu. Alleen de titel al herinnert aan ‘Verdronken ..

