Het nieuwe album van blokfluittiste Lucie Horsch staat vol tango, jazz en wereldmuziek

Horsch wordt op haar nieuwe album begeleid door Carel Kraayenhof, muziekgroep Fuse en ensemble LUDWIG. De veelzijdige musicus stond deze krant te woord in een café in haar woonplaats Amsterdam.

Hoe kwam u op het idee om een cd te maken met tango, jazz en wereldmuziek?

‘Ik was al een tijdje geïnteresseerd in de connectie tussen blokfluit en volksmuziek. Een simpele melodie klinkt op een blokfluit al heel authentiek. Ik ben me in allerlei stijlen gaan verdiepen en koos in overleg met de platenmaatschappij uiteindelijk voor de stukken die op Origins staan.’

U speelt twee nummers van Charlie Parker: ‘Ornithology’ en ‘Tico Tico’. Hoe groot is uw affiniteit met jazz?

‘Ik improviseer die stukken niet, het zijn uitgeschreven solo’s van Charlie ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .