Na een uitstapje met een album vol country-pop-duetten, wat soms even wennen was, is Chris Tomlin terug bij waar we hem het beste van kennen: het schrijven en zingen van aanstekelijke worshipmuziek. Als je houdt van zijn meezingers uit het verleden, zoals ‘Our God is greater’ en ‘Good, good father’ kun je je hart ophalen aan dit album. Ook al zijn er nu ook weer verschillende duetten, zoals met Elevation Worship, Brandon Lake en Steffany Gretzinger.

Die laatste zingt met Tomlin een fijnzinnige bewerking van de Keith Green-klassieker ‘O Lord, You’re beautiful’. Met een extra refrein geven de twee hun eigen eigentijdse twist aan het nummer. Het titelnummer is typisch groots en meeslepend, zoals Tomlin dat zo goed kan, met een subtiele rol voor de akoestische gitaar, waardoor het nummer een country-randje krijgt. ‘I believe in Jesus’ is een soort modern gezang. Het album sluit af met het mooi kwetsbaar gezongen ‘All in all’ en de pianoballad ‘Precious Love’.

Always is niet enorm origineel, maar wel gevarieerd, aanstekelijk en gewoon enorm goed uitgevoerd. Tomlin bewijst een veteraan te zijn die zijn sporen verdient heeft.

+ gevarieerd en aanstekelijk

- niet heel origineel

Always.

Chri..

