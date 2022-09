Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw ontdoet bigbandjazz effectief van zijn oubollige imago. Op het voorlaatste album The Jazz Influencers (2020) speelde het uit prominente jazzmusici bestaande orkest nieuwe stukken van diverse hedendaagse componisten. Voor het pas verschenen Threnody (Klaaglied over Covid en Poetin) vroeg het JOC de Amerikaanse pianist, dirigent en componist Jim McNeely (the Vanguard Jazz Orchestra) nieuw werk te schrijven. Als een moderne Duke Ellington nam McNeely de individuele solisten van het orkest in gedachten toen hij zich achter de schrijftafel zette.