Mumfords pijn krijgt niet het laatste woord

De aankondiging van Marcus Mumfords eerste soloalbum ging deze zomer gepaard met een schokkende ontboezeming : de 35-jarige zanger van de Britse folkrockband Mumford & Sons is op jonge leeftijd slachtoffer geworden van langdurend seksueel misbruik.

Dat geheim moest er uit, zowel in muzikale als publicitaire zin blijkt uit het deze maand verschenen soloalbum (Self-Titled). Het album begint ermee, ‘Cannibal’ is zowel de single als het openingsnummer en stelt het misbruik aan de kaak. De single werd publicitair ondersteund door een openhartig gesprek van Mumford met het blad GQ, waarin hij uit de doeken doet wat hem is overkomen.

Dit alles vertaalt de christelijke Mumford in een sobere, intense, samengebalde plaat van tien nummers in 37 minuten, gedragen door ritmische composities en een basale productie gedragen door gruizige bastonen.

Het album is geen Mumford & Sons-light maar echt Mumford solo, hoezeer de stem van de Brit dezelfde is en blijft. Het is een stem waar ditmaal de ze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .