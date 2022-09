Muzikaal eerbetoon aan ‘Het Lam Gods’

Dave Douglas componeerde een suite om te vieren dat de gebroeders van Eyck zeshonderd jaar geleden hun meesterwerk ‘Het Lam Gods’ voltooiden. Als de Amerikaanse trompettist en componist in België is, bezoekt hij meestal wel even dit indrukwekkende drieluik in de Gentse Sint Bavokathedraal. Douglas was zeer onder de indruk van de onlangs aan het licht gebrachte oorspronkelijke versie waarop ‘Het Lam Gods’ de bezoekers recht in de ogen kijkt.

Directeur Wim Wabbes van concertzaal de Handelsbeurs te Gent gaf Douglas deze eervolle opdracht. Normaal gesproken werkt Douglas met improviserende musici en dat was hij ditmaal ook weer van plan. De pandemie gooide echter roet in het eten. Toen de suite zijn voltooiing naderde, zat hij net als veel andere muzikanten gedwongen thuis. Hij maakte van de nood een deugd en liet alle orkesten hun partijen vanuit huis inspelen, inclusief de geïmproviseerde delen. De afstand heeft geen negatief effect gehad op het groepsgeluid. Misschien is de muzikale balans juist beter nu die zo zorgvuldig kon worden afgesteld.

Douglas noemt zijn composities ‘songs of praise for all of us.’ De gezongen liederen zijn gebaseerd op uiteenlopende periodes en plaat..

