Een deal met God

Is dit een christelijk liedje, vroeg mijn zoon van twaalf terwijl hij een melodie uit zijn slimme telefoon opdiepte die nogal wat TikTok-filmpjes opluisterde. Aan het stuwende ritme van de drumcomputer en de ijle stem die even later inzette was het gelijk te herkennen als een echte popklassieker, terug van weggeweest: ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’ van de nu 64-jarige Britse zangeres Kate Bush.

Dankzij de Netflix-serie Stranger Things raakte de song uit 1985, waarin een echo van die hele jaren tachtig te horen is, deze zomer weer helemaal in. Wat heet, hij kwam opnieuw de hitlijsten binnen, in Engeland zelfs op één. Het nummer kreeg vervolgens wereldwijd op TikTok een nieuw leven als veelvuldig inge..