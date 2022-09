Op papier vormen deze vier muzikanten een heuse supergroep. Maar de connotatie die je daarbij kunt hebben, van volgevreten sterren die weleens even zullen laten zien hoe geweldig ze zijn, is nou precies wat je niet hoort in de muziek van Paskal Jakobsen, Bertolf Lentink en Paul de Munnik. Het is het verhaal van vier mannen (Daniël Lohues is de vierde Musketier, alleen op het album te horen) die samen in een fijne boerderij elke dag met niets beginnen en aan het eind van de dag blij verbaasd zijn over wat die dag heeft opgeleverd. Boven alles hoor je het plezier van vier veteranen die geen van allen meer iets te bewijzen hebben, maar dat, misschien juist daarom, tóch even doen. Je hoort vier topmuzikanten die elkaar de ruimte gunnen en el..

