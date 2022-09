‘Uitdaging om iedereen evenveel te laten zingen’

Zanger-gitarist Bertolf Lentink vertelt over deze verrassende samenwerking met Paskal Jakobsen, Paul de Munnik én Daniël Lohues. Die laatste leverde een belangrijk aandeel aan het album, maar doet live niet mee. De heren noemen hem – met een knipoog – de vierde Musketier.

Hoe is dit zo ontstaan?

‘Paskal belde in het najaar van 2017 terwijl hij op wereldreis was. ‘Ik wil met jou een plaat maken.’ Hij dacht aan iets Finn Brothers-achtig, maar dan in het Nederlands. Te gek natuurlijk, maar ik was wel verrast. Ik stelde voor om eerst samen wat te gaan schrijven. Kijken wat eruit zou komen. Toen belde hij weer: hij had ook Paul en Daniël gevraagd. Ja, daarmee werd het helemaal interessant.

In december 2017 hadden we een eerste overleg en n..

