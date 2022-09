TobyMac verwerkt verlies van zoon zonder bitterheid

Leven en dood kwamen ruw samen in TobyMacs wereld toen zijn zoon Truett stierf door een overdosis drugs. Drie jaar later geeft de zanger een muzikaal inkijkje in zijn verwerkingsproces met Life After Death en net als de periode die hij achter de rug heeft, is het een plaat die het licht niet wegdrukt.

In de eerste helft domineert zelfs de belijdenis van Gods goedheid en trouw (‘The Goodness’, ‘Help Is On The Way’). De schijnbaar moeiteloze hitgevoeligheid van TobyMacs liedjes, waarbij meer dan eens de gedachten naar Kirk Franklin gaan, doet de rest.

Maar Life After Death kiest niet voor lichtvoetig boven zwaarmoedig. Marlee, de zus van Truett, bezingt breekbaar mooi de pijn van gemis in ‘Everything About You’, wat haar vader zelf doet in ’21 Years’. TobyMac maakt zelf ook even een verstillende pas op de plaats met ‘Faithfully’. Het is zijn meest directe samenvatting van het verlies, de rouw en zijn geloofsbehoud. ‘I may never be the same man, but I’m a man who still believes’ luidt de tweede helft van het album in.

In muzikaal opz..

