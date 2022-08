Bassist Ron Carter gaf in juli een bijzonder optreden tijdens North Sea Jazz. Wat maakt hem zo goed?

In juli was op het Rotterdamse North Sea Jazz Festival een prachtig voorbeeld te horen van de kracht van de beperking. Na de aankondiging dat drummer Payton Crossley van Ron Carters Foursight Quartet geveld was door Covid golfde er een hoorbare teleurstelling door de volgepakte Madeirazaal. Bassist Ron Carter (1937) kreeg bij zijn opkomst weliswaar een welverdiend warm applaus, maar het bleef nog even onrustig, een enkeling liep zelfs weg.

Jazzmusici laten zich echter niet zomaar uit het veld slaan. Het tot trio uitgedunde gezelschap begon aan een vijf kwartier durende set en geleidelijk drong tot het publiek door hoe sprankelend pianist Renee Rosnes, saxofonist Jimmy Greene en bassist Carter samen klonken. Hun individuele talenten ..

