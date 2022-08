In de Bijbel ritselt het van de drietjes

Roel Bentz van den Berg slalomt moeiteloos van de filosoof Heidegger naar Lemmy, de ons ontvallen, met hoed, zonnebril, metaal en tattoos uitgeruste zanger van Motörhead. En dan terug via Nietzsche en de jongensslaapkamer van Neil Young.

In een bundel van een handvol langere en ruim twintig korte essays sleept de 73-jarige radiomaker en schrijver de lezer mee langs de koortsdromen van zijn meanderende ziel, het ondefinieerbare woord dat wordt uitgebeiteld in bijna uit de bocht vliegende zinnen en zeer aardse tussenvoegsels.

Inhoud en stijl van het boek zijn een genot. De avontuurlijke brutaliteit om hoge en lage cultuur (net zoals bij het woord ‘opleiding’ natuurlijk onzin) met elkaar te verbinden is volkomen naturel. ‘RBB’ doet niet aan gewichtigheid of ‘name-dropping’, alles wat passeert, heeft zin in zijn eigen, tegelijk onmetelijke en van micromanagement voorziene universum.

De straatwaarde van de ziel lijkt een tegenstelling in vier woorden, maar is dat niet...

