De band LEV overwon spanning: ‘En dan valt ineens alles in duigen’

Het waren pittige jaren voor de gospelformatie LEV, met het stel Freek van der Brugge en Liesbeth Koedoot als drijvende krachten. Kort na het uitkomen van hun vorige album, Dansen in de regen, was daar corona. Vervolgens was er even flinke spanning in de band, maar nu ligt er toch weer een nieuw album: Tot we thuis zijn.