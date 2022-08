Een gevarieerd en persoonlijke plaat van Trinity

Opener ‘Trinity Street’ klinkt fris en energiek met een vlot ritme en de zo herkenbare fluit. ‘Back to the Hardwell’ is wat ingetogener en inhoudelijk meer biografisch. Het ietwat nostalgisch aandoende lied blikt terug op de keren dat ze op deze boerderij waren en hoe ze het deze keer hebben ervaren. ‘Don’t be scared’ klinkt meer poppy en heeft een trager tempo, maar klinkt sfeervol, met heerlijke folky meezing-koortjes. Die koortjes zitten ook in het meer dansbaar en uptempo ‘Rewilding the Wild’. De EP sluit af met een sympathieke cover van ‘Awake My Soul’ van Mumford & Sons. Een song waarin vooral de zang van Elbert opvalt en waarbij het tempo en de muzikale invulling pas op twee derde opgeschroefd wordt, met een mooie climax als r..

