De liedjes van Jack Johnson kabbelen heerlijk voort

Jack Johnson, de man van Hawaï (Oahu), is terug met nieuw werk. Het album Meet The Moonlight is gemaakt volgens zijn bekende recept: luchtige, relaxte en positieve luisterliedjes, doordrenkt van folk en softe rock.

2018-07-14 18:03:00 epa06889072 US singer Jack Johnson performs during the Mad Cool Festival, in Madrid, Spain, 14 July 2018. EPA/Victor Lerena (beeld Epa/victor Lerena)

Johnson is niet een man van stoere teksten, dure kleding of dure tournees. Nee, gehuld in een simpel t-shirt neemt hij de meeste van zijn clips op in de flora en fauna van Hawaï.

En dat trekt: Johnson heeft in de loop der jaren een enorm trouwe schare met fans opgebouwd (meer dan tien miljoen luisteraars per maand op Spotify) en weet die vast te houden. Hij doet wat hij doet en dat vind hij prima. De tien liedjes kabbelen heerlijk voort, doordrenkt van zorgeloosheid, hoewel hij soms mijmert over hoopvol of hopeloos zijn. Zijn teksten zijn telkens weer bemoedigend en ontspannend. En dat is knap. De akoestische muziek van Johnson met hier en daar percussie zijn als balsem voor je ziel. Zijn werk blijft door de jaren heen uitnodigend.

Meet..

