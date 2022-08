Zo werkt zout volgens Briner op z’n best: als toevoeging en op smaak brenger van het goede dat er al is

Ooit van Bob Briner gehoord? Er zijn mensen van wie je met terugwerkende kracht onder de indruk raakt, de Amerikaan Briner is zo iemand. Bij zijn dood in 1999 op 63-jarige leeftijd aan buikvlieskanker werd hij in The New York Times herdacht als een innovator van de tennissport, door zijn ‘moderne’ voorliefde voor de combinatie van management en sport.

Briner organiseerde grote tennistoernooien en wist de uitzendrechten van meerdere sporten als eerste westerling verkocht te krijgen in landen als China, Rusland, Cuba, Israël en Zuid-Afrika. Hij was ook tv-producent en schrijver. En hij was een toegewijd christen, die in zijn boeken christenen uitdaagde zelfbewust en actief vanuit hun geloof bij te dragen aan de cultuur en samenleving...