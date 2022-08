Het is te hopen dat niet alleen Neil Young, maar ook zijn luisteraars de tachtig halen

Een grenzeloze passie voor muziek, dat is één. Een strijdvaardige houding, dat is twee. En een geest die weliswaar wispelturig tussen heden en verleden, rock en luisterliedjes zwerft, maar in die compartimenten zeer gedisciplineerd en planmatig werkt. ‘Methodisch binnen zijn eigen parameters’, schreef Michael Bonner begin juli in het Britse popblad Uncut.

Laten we het rijtje afgaan. Als het schreeuwende tekort aan vinyl luwt - topartiesten en labels vechten elkaar de tent uit om voorrang te krijgen voor hun orders - komt er in het najaar een nieuwe plaat uit van Neil Young en zijn band Crazy Horse. Dat is snel, want de vorige dateert van december vorig jaar, Barn. De fameuze producer Rick Rubin, die in hun spoor doodgelopen artie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .