Paul McCartney is 80 en totaal relevant

Paul McCartney is de naam. Hij is niet de oudste ex-Beatle. Drummer Ringo Starr, die met geverfde haren in een sportzaal vertoeft, met fruitsap als stoutste versnapering, werd 82 op 7 juli. Maar toch. Op 25 juni speelde Macca bijna drie uur, voor ruim honderdduizend mensen, live uitgezonden door de BBC. The Guardian wijdde er een commentaar aan, waarin de hoofdredactie sprak van een ‘staatsaangelegenheid’, van niet minder grote orde dan het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth.

McCartney voerde 38 songs uit en er waren echt memorabele momenten, zoals het virtuele duet met John Lennon in ‘I’ve Got A Feeling’. Dat was een single in 1970, de filmbeelden en het geluid waren technisch opgeknapt door Peter Jackson, de regisseur van ..

