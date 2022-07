‘The best is yet to come’ is als geheel toch wat te grijs

Bonnie Tyler is 69, heet eigenlijk Gaynor Hopkins en deed in 2013 mee aan het Eurosongfestival in de Zweedse stad Malmö met het nummer ‘Believe in Me’. In de jaren tachtig had ze twee enorme hits met haar wat hese, gruizige stem: ‘It’s a Heartache’ en ‘Total Eclipse of the Heart’.

Op deze plaat staan best aardige songs; twaalf studio-opnamen, waaronder ‘Stronger Than A Man’ (een roep om ‘empowerment’ van vrouwen en op 8 maart, internationale vrouwendag op TikTok gezet) en ‘Stuck to My Guns’ met de panfluitist Leo Rojas uit Ecuador. Drie songs van Steve Womack gaan samen met het uit 1965 daterende ‘Catch the Wind’ van de Ierse zanger Donovan. Ook is de muziek goed georkestreerd door David Mackay. Maar als geheel is het toch wat te gr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .