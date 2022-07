Een toren te hoog

In de Grote Kerk van Elst staan twee sterk verschillende orgels. Allereerst het grote orgel met 29 stemmen, in 1953 gebouwd door Gerrit van Leeuwen. Een van de vroegste en meest karakteristieke voorbeelden van de zogenaamde neo-barokke orgelbouw. Opvallend is het grote aantal tongwerken op hoofdwerk (drie) en pedaal (vier).

Sinds 2019 heeft de kerk ook een Engels koororgel. Op de twee orgels speelt IJsbrand ter Haar een origineel programma. Hij stelde twee blokken samen. Allereerst van werken die ongeveer tussen 1940 en 1945 zijn ontstaan.

Daarnaast twee werken uit de barokke tijd, Ach wir armen Sünder van Weckmann en Bachs Toccata, Adagio & Fuge in C-Dur. Muziek die prima op dit orgel klinkt. Dat geldt ook her eerste blok met werk van Alain, Distler en Bijster, wiens Fantasia e Fuga, over Psalm 68 klinkt. Tussen beide blokken laat Ter Haar het Walkerkoororgel horen in een werk van Stanford.

Na het heldere geluid van de ‘Van Leeuwen’ lijkt het Engelse orgel wat binnensmonds te klinken, maar eenmaal daaraan gewend valt toch wel de rijke klanksc..

