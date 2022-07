Het nieuwe werk van Adrian Snell is een indringende trilogie over hoop in lijden

Het is een paar jaar stil geweest rond de befaamde Britse muzikant Adrian Snell. Geen wonder, als je ziet waar hij nu mee op de proppen komt: een muzikale trilogie van maar liefst veertig (!) nummers.

Met Kintsugi, The Art Of Precious Scars vertelt Snell muzikale verhalen over hoe ondanks gebrokenheid en dwars door de barsten van het bestaan licht en hoop op een betere toekomst schijnt.

Kintsugi is een Japanse kunstvorm waarbij een gebroken voorwerp (meestal van keramiek) wordt gebruikt om iets nieuws te maken. Snell vond dit zulke mooie symboliek dat hij besloot er een trilogie aan albums aan te wijden.

Op zijn kenmerkende wijze vervlecht Snell instrumentale nummers met gezongen nummers. Nieuw zijn elektronische invloeden, soms zelfs dansbare beats. Tussendoor zijn er steeds pianasongs te horen die Snell op zijn eigen piano opnam. Niet alle muziek en thematiek is zwaar. Zo gaat het kleine pianoliedje ‘Maya Grace’ over zijn ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .