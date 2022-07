Comebacks zijn ontroerend of gênant

Hun breekbaarheid bracht golven van emotie teweeg: Paul Simon en Joni Mitchell traden op tijdens het Newport Folk Festival. Popmuziek is allang geen jeugdcultuur meer, maar tussen waardig oud worden of een karikatuur van jezelf zijn, zit een grote grijze zone.

Utrecht

‘Nooit gedacht Joni nog eens te horen zingen. Wat bijzonder’, twitterde ‘popprofessor’ Leo Blokhuis tijdens zijn vakantie. Hij refereerde aan het optreden van Joni Mitchell. De Canadese ‘singer songwriter’, fotografe en schilderes wordt in november 79. Op 31 maart 2015 werd ze gevonden op de vloer van haar keuken. De alleenwonende artieste lag daar al drie dagen, geveld door een forse hersenbloeding. Tot begin dit jaar bleef Joni Mitchell volkomen onzichtbaar in de media. Op 1 april werd ze gehuldigd als Recording Academy’s MusiCares Person of the Year, nadat ze eerder al de Kennedy Center Honors had gekregen. Ze werd in een rolstoel het toneel op gereden, maar kon geen woord uitbrengen.

ZonnekoninginZondagavond zat ze opeens in een s..

