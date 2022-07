De dansbare melancholie van Bowerbirds: de relatie strandde, de muziek bleef

In de zomer van 2021 werd ik verrast door twee bijzondere prieelvogels, Philip Moore en Beth Tacular, die samen de band Bowerbirds vormen. Na negen jaar van relatieve stilte lag er in het late voorjaar van 2021 opeens een nieuw album, Becalmyounglovers.

Dat album hakt erin, te beginnen met het korte maar indrukwekkende openingsnummer ‘SBSF’, een dansbare verhandeling over de vergankelijkheid van het leven. Wat krachtig pijnlijk, welk een dansbare melancholie, een rijke orkestratie in sobere setting. Kortom, in deze sterk op de natuur geënte folk worden snaren aangeslagen die de diepere gevoelslagen tot trillen brengen. Maar waarom? Is het van geluk of ellende? Van berusting of aanvechting? Er blijkt ee..