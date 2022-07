Het muziekcollectief Adem Project wil ‘echte en eerlijke’ muziek maken

‘Het idee is in de kerk geboren. Zeven jaar geleden planten mijn vrouw en ik samen met een team een kerk in Zoetermeer, Gtime City Church. Daar maakten we veel muziek. Voordat we die kerk planten zaten we ook in een bijzondere kerk - de PGM Zoetermeer -, waar we worship zongen en leiden. Dat was niet altijd standaard Hillsong-worship, maar ook meer gospel en improvisatie. Vroeger luisterde ik altijd worshipmuziek als Israel Houghton en Soul Survivor. Toen had ik al het idee om ‘worship voor de straat’ te maken. Dat kwam nooit echt van de grond. Dat idee heb ik toen in de koelkast gezet’, vertelt Filemon Peroti.

‘Ik moest tegen God zeggen: ‘Ik laat het los, U moet het doen’.’

Toen ze met de kerk begonnen werd die droom weer wakker. Pe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .