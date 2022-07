Paolo Nutini is een Schots-scheve alleskunner

Zijn nieuwste, vierde volledige plaat heet Last Night in the Bittersweet. In de zestien songs komt in vijf kwartier zowat elk muziekgenre voorbij. Nutini heeft een prachtige, emotionele, tikje gemene schreeuw waarmee hij hoge uithalen zingt; Joe Cocker zaliger kon zijn oom zijn.

De hoesfoto van het voorgaande, maar al lang geleden gemaakte album Caustic Love (2014), refereert daar ook duidelijk aan. Tegelijk is hij echt een Schot; dat hoor je in het ineens heel traditional klinkende ‘Stranded Words (Interlude)’: ‘He saints become the sinners, The haves become the nots.’

In ‘Lose It’ en vooral ‘Abigail’ gaat het over zijn ongeluk in de liefde. Zelfspot en inderdaad bitterzoet kenmerken de teksten: ‘Lord, I wanna get happy. Before I ge..

