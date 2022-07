+ John Scofield is een perfecte begeleider van zichzelf 

John Scofield begon als gretige jonge muzikant in de band van Miles Davis. Inmiddels maakt de 70-jarige gitarist al decennialang zijn eigen albums, in trioverband of met gelegenheidsensembles. Scofield heeft een persoonlijke, herkenbare stijl van spelen ontwikkeld: zijn elektrische-gitaargeluid is licht vervormd, maar klinkt verfijnd zelfs als hij het podium deelt met een stevig groovende band.