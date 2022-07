Wie in de zomer naar een klassiekemuziekfestival wil, kan in het hele land kiezen uit diverse aanbieders

Het mag weer! Na twee jaar van gedwongen thuis blijven barsten nu in de zomer allerlei festivals weer los. Daar zitten er ook verschillende bij waarop klassieke muziek te beluisteren is. Een greep uit het aanbod.

19-21 juli - Wonderfeel

Dit festival biedt, zoals de organisatie aangeeft op de website: ‘[…] voor elk wat wils: van Mozart tot Aart Strootman, van Rameau tot Pärt met lijntjes naar jazz, wereld- en popmuziek.’ Je kunt er een hapje eten, yogales of een natuurwandeling doen en daarna rustig wegzakken in een zitzak terwijl je van de muziek geniet. Wonderfeel vindt plaats op het landgoed Schaep en Burgh in ’s-Graveland (bij Hilversum).

wonderfeel.nl/

14 juli-9 augustus - Muziekzomer Gelderland

Een typisch Gelders, en zelfs voor een belangrijk deel Veluws festival. Georganiseerd door het in Apeldoorn gevestigde NJO (Nederlands Jeugdorkest). Op tal van mooie locaties, onder meer in Radio Kootwijk, De Melkfabriek in Arnhem en de Hoge Veluwe..

