De donkere, stevige stem van Rivelino is intrigerend en pakkend

BlackRockStar is de artiestennaam van Rivelino Rigters. Als straatschoffie in Amsterdam belandde hij op 13-jarige leeftijd in de gevangenis na een beroving op straat. Ook later kwam hij vaker in aanraking met de politie. Uiteindelijk kwam Rivelino tot geloof en dat bracht hem op het rechte pad. Sinds 2003 bezoekt hij gevangenissen om door middel van (rap)workshops de gedetineerden te helpen hun leven te beteren. Tevens is hij muzikant en schrijver.