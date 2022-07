Maverick City Music & Kirk Franklin: Een emotionele marathon vanuit de gevangenis

Ruim 1300 gevangenen van het Everglades Correctional Institution in Florida zingen uit volle borst mee met Kirk Franklin en Maverick City Music. Volgens de artiesten een afspiegeling van het Koninkrijk en wat ons te wachten staat in de hemel. Voor wie Franklin en Maverick City Music al langer volgt, is het een logische uitkomst van de gedeelde visie van deze artiesten. Franklin sprak zich uitgebreid uit over de ‘Black Lives Matter’-beweging. Het is niet moeilijk om de link te leggen met de motivatie voor dit album: aandacht vragen voor de effecten van massale opsluiting. De motivatie van Maverick City Music is nog persoonlijker. Lid Tony Brown onthulde dat zijn moeder het grootste deel van zijn jeugd meermalen vast zat.