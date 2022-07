De songs van Regina Spektor zijn steevast kleine vertellingen, vol humor, wijsheid en emotie

Zes jaar na het prachtige Remember us to life brengt singer-songwriter Regina Spektor op haar achtste studioalbum een nog voller geluid. Weg is de New Yorkse antifolk van weleer. Home, before and after identificeert zich meer met de Russische ziel.

Regina Spektor (1980) is van Joods-Russische afkomst; op negenjarige leeftijd emigreerde ze uit de Sovjet-Unie naar New York (the Bronx). Ze brak vervolgens haar opleiding tot klassiek pianist af om eigen muziek te maken, als onafhankelijk artiest ten tijde van de antifolk-stroming eind jaren negentig. Het was een tijd van rebelse en ongepolijste liedjes. Later kwam er een wat toegankelijker popproductie bij, maar Spektor behield door te focussen op stem en piano toch intimiteit in haar muziek. En ook door het verhalende karakter van haar songs: steevast kleine vertellingen, vol humor, wijsheid en emotie.

Op Home, before and after gaat Regina Spektor enerzijds verder op de weg die ze aan het eind van haar vorige album al in sloeg..

