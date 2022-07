Pakkende ‘dark country’ vanuit tragedie

Ook al speelde ze als kind veel piano, pas tijdens de begrafenis van haar broer speelde ze voor het eerst voor publiek. Op dat moment realiseerde ze zich ‘waarvoor ze geboren was’, zei ze later. Een filmpje van dit ‘optreden’ deed al snel de ronde en bezorgde haar uiteindelijk zelfs een platencontract.

Over die eerste tijd zei Wilson later: ‘Ik herinner me dat diepe gevoel van pijn die mijn ziel vulde. De steek van de dood. Ik had geen hoop meer. Ik voelde niets meer, alleen nog maar enorme pijn. Ik heb nooit gedacht dat ik de dood van mijn broer overleven zou. Laat staan dat ik liedjes zou schrijven om andere mensen te helpen.’ De zangeres zegt zich met haar muziek vooral te richten op ‘hen die iemand verloren hebben of te maken he..

