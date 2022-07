Zelfs de Australische artiest Nick Cave wist niet dat hij vijf weken voor het verschijnen van zijn nieuwe product een tweede zoon zou verliezen. In Seven Psalms is opstandigheid verder weg dan ooit.

Cave kwam eind juni met Seven Psalms. Zijn nieuwste project is een cyclus van zeven korte spoken word-songs.

Op 9 mei overleed Jethro Lazenby (31) in de aftandse Coburg Motor Inn in de Australische stad Melbourne. Hij was net vrij na het mishandelen van zijn moeder Beau, de eerste vrouw van popartiest Nick Cave (65). Die had in juli 2015 al meegemaakt hoe Arthur (15) van een klif bij de Engelse stad Brighton stortte.

Cave kwam eind juni met Seven Psalms. Zijn nieuwste project is een cyclus van zeven korte spoken word-songs. Ze duren nog geen twee minuten en worden vergezeld door een muzikaal stuk van twaalf minuten, gemaakt door Cave’s kompaan Warren Ellis. Dat doet hij met vooral piano, etherische synthesizerklanken, en veel galm, waarbij de droog en echoloos opgenomen stem van Cave klinkt als een afgemeten, berustend gebed.

Zo is het ook bedoel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .