Diversiteit als kracht én achilleshiel

Een enkele blik op de tracklist van dit tributeproject leert je gelijk een paar dingen. Allereerst dat een grote groep gospelartiesten, van relatief obscuur tot wereldster, veteraan Randy Stonehill hoogacht. Daarnaast dat zijn repertoire veelzijdiger is dan wellicht gedacht. Wat heet: het is ondoenlijk om een project als dit tot in detail te beschrijven in beperkte ruimte. Daarvoor is het te veelkleurig (de titel is goed gekozen) en te lijvig: liefst 23 tracks uit een 50-jarige loopbaan. Een crowdfunding zorgde voor een fraai verzorgd artwork en boekwerkje, compleet met beschouwingen. De grootste aandacht zal (terecht) gaan naar de vertolkingen door (soms oude) bekenden.