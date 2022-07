Zo mooi als wrang kan klinken

Een orgel met een middentoonstemming – je moet ervan houden; of van leren houden. Van tijd tot tijd wrange klanken, maar ook ultieme zuiverheid. Je kunt er lang niet alle muziek op spelen, maar composities die ervoor geschreven zijn des te beter. En als het orgel dan ook nog eens een respectabel aantal stemmen telt, pas in oorspronkelijke staat is teruggebracht door een orgelbouwer die zijn vak verstaat, en in een kerk staat met een geweldige akoestiek, dan is het een feest voor een organist daar een cd op uit te brengen.

Die organist is Egbert Schoenmaker, opgeleid in Utrecht, Arnhem en Amsterdam. Jarenlang was hij organist van de Simon en Judaskerk in Ootmarsum. Op deze cd bespeelt hij het enige orgel van Andreas Schneider dat vrijwel compleet behouden is, en tussen 2016 en 2021 door orgelbouwer Flentrop is gereconstrueerd en gerestaureerd. Het orgel dateert uit 1621 en staat in de voormalige abdijkerk in Corvey, behorend tot het Duitse aartsbisdom Paderborn. De kerk is op zich al een bijzonderheid, behorend tot een indrukwekkend kloostercomplex, waarvan de eerste delen dateren uit de Karolingische tijd, tussen de negende en dertiende eeuw. Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste herinneringsplaatsen van de christelijke kloostergeschiedenis en ..

