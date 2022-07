Echt een vrolijk album van een vlinderende zangeres is dit niet. Sharon Van Etten serveert zware kost, gedachten en muziek om in te bijten. In juni was ze in Nederland voor enkele optredens. De artiest is een van de langzamerhand vele popmusici die in de lage landen bekender zijn dan in hun eigen Amerikaanse contreien. Dit is haar zesde album, nadat ze voor 2009 al een handvol platen in eigen beheer had gemaakt. We horen tien nieuwe nummers van de 41-jarige zangeres. Die maken een cirkelbeweging van hoop, verlies via veerkracht naar verlangen, zoals de Vlaamse pop site Dansende Beren schreef. Je kunt het horen aan de titels, van ‘Darkness Fades’ tot en met ‘Far Away’. De uit New Jersey afkomstige Van Etten speelt gitaar, piano, klarinet ..

